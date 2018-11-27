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Fatih'te depo yangını hasara yol açtı

Fatih'te bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.

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Alınan bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremedi.

Bunun üzerine motorlu testereyle kepenkleri kesen ekipler, camları kırıp içeri girerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sonucu depoda büyük çapta hasar oluştu.

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