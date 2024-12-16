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  • Fatih'te eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti: 3 yaralı
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Fatih'te eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti: 3 yaralı

Fatih Kara Surları Millet Bahçesi içerisinde bulunan kafeteryada çalışan bir kadın, eski sevgilisinin falçatalı saldırısına uğradı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırgan kendisini durdurmaya çalışan başka bir kafe çalışanını da yaraladı. Daha sonra kendisini boğazından yaralayan saldırgan, polis tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

DHA16 Aralık 2024 Pazartesi 10:56 - Güncelleme:
Fatih'te eski sevgilisine falçatayla saldırıp, kendi boğazını kesti: 3 yaralı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Kara Surları Millet Bahçesi içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada çalışan A.B.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A., buraya gelerek yanındaki falçata ile A.B.'ye saldırdı. Kadın göğsünden ve yüzünden yaralanırken, saldırganı durdurmaya çalışan A.N.D. isimli kafe çalışanı da omzundan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Bu sırada saldırgan Metin A. kendi boğazını keserek yaralandı.

POLİS, HASTANEYE GİTMEYE İKNA ETTİ

Elindeki falçata ile bir süre çevredekileri tehdit eden Metin A., daha sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hafif yaralandıkları anlaşılan A.B. ve A.N.D. de, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Şüpheli Metin A.'nın hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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