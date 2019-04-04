Fatih'te geçersiz oylar yeniden sayımı tamamlandı

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Fatih'in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah" diye konuştu.

Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler.