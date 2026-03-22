Fatih'in Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 9 kişiden 8'i sağ çıkarıldı. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN ÇÖKEN BİNALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.

BİNALARIN ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU

İstanbul Valiliği tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Fatih Ayvansaray'da bina çökmesi olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada iki binanın doğal gaz patlaması nedeniyle çöktüğü ifade edildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu göçük meydana gelen 2 binanın enkazından 8 kişinin çıkarılıp hastaneye sevk edildiğini, 1 kişiyi arama çalışmasının da sürdüğünü bildirdi.

2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, 9 kişi dışında 2 kişi için arama çalışmalarının yapıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı. Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER'DEN FATİH'TEKİ DOĞAL GAZ PATLAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bina çökmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış, toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

ENKAZ ALTINDA KALANLARI KURTARMA ÇALIŞMASINA KÖPEKLERDE KATILDI

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta patlama sesi sonrası bitişik nizamda bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 9 kişi itfaiye, AFAD, Umke ekipleri tarafından kurtarıldı. Kalan iki kişiyi de arama çalışması devam ediyor. Arama çalışmalarına hassas burunlu köpeklerde katıldı.