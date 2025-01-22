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Fatih'te ilginç olay! Paraları yırtıp vatandaşlara bıçakla saldırdı

Fatih'te camisi avlusunda iki kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kendisine zarar veren şüpheli yakalandı.

AA22 Ocak 2025 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Fatih'te ilginç olay! Paraları yırtıp vatandaşlara bıçakla saldırdı
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Mesihpaşa Caddesi'ndeki Bodrum Mesih Paşa Camisi'nin avlusunda öğle namazı çıkışında yanındaki paraları yırtan şüpheli, ardından iki kişiyi bıçakla yaraladı. Şüpheli, daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar vermeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polislerce ikna edilerek gözaltına alındı.

"KENDİSİNİ DE MİLLETİ DE BIÇAKLAYACAĞINI SÖYLEDİ"

Camide görevli Mehmet Demir, şahit olduğu olayı gazetecilere anlattı.

Camiye geldiğinde, çantalı bir adamın sakince durduğunu gördüğünü ifade eden Demir, şunları kaydetti:

''Daha sonra paralarını yırtmış. Beni çağıran hoca, 'Mehmet gel, bu paraları topla.' dedi. Ezanın okunmasının ardından namazı kılıp cemaatle dışarıya çıktık. Cemaatten 3-5 kişi kalmıştı. Bıçağını çıkardı. Kendisini de milleti de bıçaklayacağını söyledi. Bana, 'Üstüme gelme, seni de bıçaklarım.' dedi. Ben de uzaklaştım. Hocaya ve polise haber verdim. İki kişiyi bıçakladı.''

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