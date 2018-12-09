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Fatih'te mühürlü bulunması gereken bir internet kafede kumar oynatıldığı iddiasıyla 19 kişi yakalandı

Fatih'te umuma açık eğlence yerlerinde yapılan denetimde 'ruhsat faaliyetine süresiz kapama' cezası bulunan ve mühürlü bulunması gereken bir internet kafede kumar oynatıldığı iddiasıyla 19 kişi yakalandı.

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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık gece saatlerinde ilçede faaliyet gösteren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerini denetledi.

Cerrahpaşa Mahallesi Davutpaşa İskelesi Sokak üzerinde "ruhsat faaliyetine süresiz kapama" cezası bulunan ve mühürlü bulunması gereken bir internet kafenin kapısında mührün olmadığı görülmesi üzerine iş yerinde denetim yapıldı. İş yerinin kıraathane olarak tasarlandığı, üst kattaki masalar üzerinde bulunan bilgisayarlarla kumar oynatan 2'si Gürcistan uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerindeki kumar makinesi, 22 dizüstü bilgisayar, 19 şarj aleti ve 790 liraya el konuldu.

İş yeri sahibi K.G. hakkında "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" ve "mühür fekki" suçundan adli işlem, 19 kişiye ise idari işlem yapıldı.

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