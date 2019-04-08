Fatih'te iş yerinde çıkan yangın binayı sardı
FATİH'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.
- DHA
Fatih'te bir restoranda çıkan yangın binanı dış cephesini sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek söndürdü.
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