Fatih'te korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

<p>Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler sokakta önlem aldı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/18/d0a009e2ebcd3a1c4cf2f8c204f681d7.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/18/998a0f5e288c71516b04facfedc11bad.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/05/18/1cd254fc0e61d909c6c482fa7133d6e3.jpg'/>