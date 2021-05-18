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Fatih'te korku dolu anlar! Bina tahliye edildi

Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi.

DHA18 Mayıs 2021 Salı 13:52 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 13:52
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Fatih'te 4 katlı binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ekipler, sevk edildi. Dış cephesindeki sıvaların da döküldüğü binada oturanlar tahliye edildi. Ekipler sokakta önlem aldı.

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