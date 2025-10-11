İSTANBUL 17°C / 10°C
  • Fatih'te korkunç olay: Yüksekten düşen kadın öldü
Güncel

Fatih'te korkunç olay: Yüksekten düşen kadın öldü

Fatih'te, 5'inci kattaki pencereden düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 11:59
Fatih'te korkunç olay: Yüksekten düşen kadın öldü
Silivrikapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan Kırgızistan uyruklu Gulzhamal Taalaibek K. (31), sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri evde yaptıkları incelemede, kırık alkol şişeleri ve bardaklar buldu.

Ekipler, aynı dairede yaşayan ve alkollü olduğu anlaşılan Kırgızistan uyruklu Z.B. adlı kadını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Ekiplerin, kadının düşme sebebine ilişkin çalışması sürüyor.

