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Fatih'te korkutan yangın

FATİH'te 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

DHA10.02.2020  14:44 - Güncelleme: 10.02.2020  14:44

Yangın, 13.00 sıralarında Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata sokak'ta 3 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını görev çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan iki kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Yangın sırasında binada bulunan Halit Salih, " Bir baktım duman kokusu geliyor. Kapıyı açtım koridor duman doldu. Arka bahçeden dışarıya çıktım. Başka biri kapıyı açtı bende binadan dışarıya çıktım. Alt katın camı kırıldığı için patlamaya benzer ses duyuldu. Yangın giriş katta çıktı. Yangın sırasında itfaiye üst kattakileri merdivenle aşağıya indiriyordu. Bir can kaybı yok." dedi.

Öte yandan otomobilini yangının çıktığı binanın önüne park eden bir kişi, zarar görmemesi için battaniye ile üzerini kapatarak önlem aldığı görüldü.

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