Fatih'te korkutan yangın! Kullanılamaz hale geldi

DHA 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 22:56

Yangın, saat 21.30 Fatih Yedikule Mahallesi Samancı Odaları Sokak'ta bulunan iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih, Bakırköy ve Zeytinburnu itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü. Korku ve paniğe neden olan yangın sonucu bina kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Plis ve İtfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.