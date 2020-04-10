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Fatih'te koronavirüs fırsatçılarına darbe: Kaçak maskelere el konuldu

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaçak üretilen 11 bin tıbbi maskeye el konuldu.

AA & DHA10 Nisan 2020 Cuma 15:43 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 15:43
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Emin Sinan Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 11 bin tıbbi maske, 4 bin plastik ambalaj ve 4 bin etiket ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

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