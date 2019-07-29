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Fatih'te otel sahibinin çalışanları tarafından gasp için öldürüldüğü ortaya çıktı

Fatih'te Afgan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde çalışanları tarafından gasp için öldürüldüğü ortaya çıktı. Otelde çalışan 2 şüphelinin cinayeti işlediği tespit edilirken, garson Sokhıb A. yakalanırken, resepsiyonda çalışan Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı öğrenildi.

  • DHA
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Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi, Abu Hayat Sokak'ta Cuma günü meydana geldi. Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endincan'dan(62) habaer alamayan çalışanlar, Edincan'ın olduğu ikinci kattaki odaya girdi. Çalışanlar Endican'ı  elleri kolları ve ağzı koli bandıyla bağlı bir şekilde cansız bedeniyle karşılaştı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, otelin güvenlik kamera görüntülerini izleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A.(25) ve otelde garsonluk yapan Sakhıb A.(34) olduğu tespit edildi. İki çalışanın otel müdürünün cebinden kasa anahtarını almak için planlı olarak cinayeti işledikleri ve cebindeki kasa anahtarını ve telefonunu aldıkları öğrenildi. 
 
 
KASA ANAHTARINI ELE GEÇİRMEK İÇİN PLAN YAPMIŞLAR
 
Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı soruşturmada iki otel çalışanın, otel sahibinin cebindeki kasa anahtarını almak için plan yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin Cuma akşamı otel odasının ikinci katındaki odaya bir bahaneyle otel müdürünü çıkarıp, cebindeki kasa anahtarını alarak kasadaki paraları alıp kaçacakları öğrenildi. Cuma akşamı bir şüpheli güvenlik kameralarına tanınmamak için gözlük ve şapka ile mesai saatleri dışında otele giriş yaptığı ardından diğer şüpheli ile birlikle otel müdürünü arayarak otel odasına çağırdıkları öğrenildi.  Otel odasına çıkan Endican'ın üzerine iki şüphelinin çökerek etkisiz hale getirdikleri ağzını elini ve ayağını koli bandıyla bağladıkları tespit edildi. Otel müdürü Abdulsamih Endincan'ın koli bandıyla nefessiz kalarak can verdiği bilgisine ulaşıldı. Otel müdürünün cebinde bulunan kasa anahtarı ve telefonu alan şüphelilerin daha sonra Aksaray'da bulunan bir telefoncuya giderek telefonu sattıkları öğrenildi.
 
 
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖZBEKİSTAN'A KAÇTI
 
Polis, şüpheli otel çalışanlarını yakalamak için çalışma başlattı. Cumartesi gece saatlerinde ekipler şüphelilerden otelde garson olarak çalışan Sokhıb A.'yı Aksaray'da yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan garson Sokhıb A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Resepsiyon çalışanı Xasanjon A.'nın Özbekistan'a kaçtığı ve getirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. 

Saraçhane´de gerginlik

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