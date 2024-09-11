İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2024 Çarşamba / 8 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0249
  • EURO
    37,6722
  • ALTIN
    2756.18
  • BIST100
    9624.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Fatih'te polise ateş açıldı: 2 gözaltı

Fatih'te polis ekiplerinin kimlik sorduğu 2 kişi, emniyet görevlilerinin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 07:39 - Güncelleme:
Fatih'te polise ateş açıldı: 2 gözaltı
ABONE OL

Haseki Sultan Mahallesi'ne ihbar üzerine gelen emniyet görevlileri bir iş yerindeki 2 kişiden kimliklerini göstermesini istedi. V.B. isimli şahıs kimliğini göstermek istemeyerek polis ekiplerine silahla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

V.B. ve yanındaki bir kişi, emniyet ekiplerinin çalışması sonrası ikna edilerek gözaltına alındı.

Bölgede özel harekat polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, V.B'nin sahte kimlik kullandığı iddia edildi.

Polis ekipleri ile V.B. arasında yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.