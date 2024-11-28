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  • Fatih'te restorana silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Fatih'te restorana silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te restorana düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan garson, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 20:29 - Güncelleme:
Fatih'te restorana silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, 23 Kasım akşamı Kumkapı'daki bir restorana gelen 3 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Bu kişiler daha sonra restorandan ayrıldı.

Kapanma saatlerine doğru motosikletle restoranın önüne gelen bir şüpheli, iş yerine silahla ateş açıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Restoranda garson olarak çalışan ve saldırıda ağır yaralanan Recep Denizhan (20), kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Restoranda araştırma yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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