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Güncel

Fatih'te sahilde uygunsuz davranışta bulunan kişi tutuklandı

Sosyal medyada tepkilere neden olan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler Fatih'te, sahilde uygunsuz davranışta bulunan kişiyi gözaltına aldı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 20:46 - Güncelleme:
Fatih'te sahilde uygunsuz davranışta bulunan kişi tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan uygunsuz görüntülere yönelik inceleme başlattı.

Ekipler, Kumkapı sahilinde bir erkek ile kadının uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirledi.

SULTANGAZİ'DE YAKALANDI

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini kontrol eden polis, olay yerine gelinen aracı belirledi.

Ekipler, aracın plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği N.U'yu Sultangazi'deki evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan adliyeye sevk edilen N.U. tutuklandı.

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