Fatih'te sahilde uygunsuz davranışta bulunan kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan uygunsuz görüntülere yönelik inceleme başlattı.
Ekipler, Kumkapı sahilinde bir erkek ile kadının uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirledi.SULTANGAZİ'DE YAKALANDI
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini kontrol eden polis, olay yerine gelinen aracı belirledi.
Ekipler, aracın plaka bilgilerinden kimliğini tespit ettiği N.U'yu Sultangazi'deki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan adliyeye sevk edilen N.U. tutuklandı.