İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4088
  • EURO
    30,4479
  • ALTIN
    1825.78
  • BIST100
    7647.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Fatih'te taksicilere denetim! Ceza yağdı

Fatih'te taksicilere yönelik denetimde kurallara uymadığı belirlenen 8 sürücüye 5 bin 33 lira para cezası kesildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Fatih'te taksicilere denetim! Ceza yağdı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü İskele Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.

Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimde, emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 436'şar lira, cep telefonu kullanan 2 sürücüye 951'er lira, bir sürücüye de muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 951 lira para cezası kesildi.

  • taksici denetimi
  • ceza kesimi
  • para cezası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.