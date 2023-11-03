Fatih'te taksicilere denetim! Ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü İskele Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktasında taksileri durdurup, evrak incelemesi yaptı.
Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Denetimde, emniyet kemeri takmayan 5 sürücüye 436'şar lira, cep telefonu kullanan 2 sürücüye 951'er lira, bir sürücüye de muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan 951 lira para cezası kesildi.