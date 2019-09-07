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Fatih'te tarihi ahşap binada yangın

FATİH'te tarihi ahşap binada yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra çökme tehlikesi olan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

  • DHA
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Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Şair Sermet Sokak'ta bulunan 2 katlı tarihi bir binada 10.30 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Metruk binanın yanına park edilen iki araçta da maddi hasar oluştu. Sokağa çıkan vatandaşlar yangını korkulu gözlerle izledi. 
 
 
TARİHİ BİNA İŞ MAKİNASİ TARAFINDAN YIKILDI
 
Çökme tehlikesi olan binanın etrafına, ekipler tarafından güvenlik şeridi çekildi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından kullanılamaz hale gelen ahşap bina, iş makinası tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam etti.
 
Aracını yanan binanın yanına park ettiğini söyleyen Mesut Özcan, "Yanan binanın çökmesiyle aracım hasar aldı komşumun da aracı vardı o da hasar aldı" diye konuştu.
 
Yangın anı, korkuyla dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ahşap binanın tamamen alevler içinde kaldığı görülüyor.

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

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