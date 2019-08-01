32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,575
  • 6,1611
  • 252.357
  • 101.815
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Fatih'te tartıştığı kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

FATİH'te aralarında husumet bulunan iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçtı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 07.00 sıralarında Molla Gürani Mahallesi, Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki kişi arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Barış B. bıçakla yaralanırken, olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.  Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
 
Görgü tanığı olayı şöyle anlattı: "Aksaray'dan bu tarafa doğru arkadaşlar koşturuyordu. Birinin üzeri kanlıydı. Bıçaklandı arkadaş. Belli bir yere kadar koşamadı yere düştü. Üstü başı kan içindeydi. İnşallah ciddi bir şeyi yoktur. Sonra ambulans geldi. Ambulans gelince de arkadaşı aldı götürdü. Diğer arkadaşları da taksiye binip hastaneye gitti."

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüksek Askeri Şura toplandı

Yüksek Askeri Şura toplandı

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

Emsal kavşak kararı!

Emsal kavşak kararı!

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

Bunu yapmayan evini kiraya bile veremeyecek! Süre azalıyor

Bunu yapmayan evini kiraya bile veremeyecek! Süre azalıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

36 yıl sonra aynı felaket! 10 dakikada ağaçları kökünden söktü...

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

10 yıllık projesini gerçekleştirdi! ABD-Meksika sınırında...

10 yıllık projesini gerçekleştirdi! ABD-Meksika sınırında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA