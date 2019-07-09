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Fatih'te vahşet! Boğazını kesip evini ateşe verdiler

FATİH'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

  • DHA
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Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı. 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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