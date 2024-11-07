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Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih'te yangın çıkan binanın üst katlarında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Fatih'te yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katta ikamet edenler dairelerinde mahsur kalırken, alt katlarda oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan kişilerin bir kısmı merdivenli araçla bir kısmı da itfaiye görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Ekiplerce kurtarılan 5 kişi, kontrol amacıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Basın mensuplarına açıklama yapan bina sakinlerinden Nermin Bilen, içeride kalmaktan çok korktuğunu belirterek, "Aşağıya zor indim. Üst katta oturuyorum. Oğlum 'Anne balkonda mangal yakıyorlar.' dedi. Onlar bir gün evi yakacaklar, dedim. Dediğim de oldu ama mangaldan değil yatak yanıyormuş. Çok korktum." diye konuştu.

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