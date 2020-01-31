İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9783
  • EURO
    6,5927
  • ALTIN
    303.124
  • BIST100
    119850
Güncel

Fatih'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

FATİH Kennedy Caddesi'nde gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

31.01.2020  07:59 - Güncelleme: 31.01.2020  07:59

Kaza, saat 00.45 sıralarında Kennedy Caddesi Sirkeci yönünde Narlıkapı otobüs durağı yakınlarında meydana geldi. Kennedy Caddesi'nde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LN 5638 ve 06 EFU 51 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobilin çarpışması üzerine zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir otomobil savrularak devrildi. Diğer bir otomobil ise İBB'ye ait Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (İSBIKE) park alanındaki bisikletlerin üzerine savruldu. Kaza sonrası devrilen otomobildeki 2 kişi araçta sıkıştı, otomobillerdeki 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Devrilen otomobilde sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Afgan askerin karanlık dünyasına Türk hekimler ışık oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti
Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Mustafa Denizli'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kehaneti

Koronavirüs sebebiyle Çin'de ligler ertelendi! Yıldız futbolcular endişeli
Koronavirüs sebebiyle Çin'de ligler ertelendi! Yıldız futbolcular endişeli

Koronavirüs sebebiyle Çin'de ligler ertelendi! Yıldız futbolcular endişeli

Açık açık tehdit etmişti... İsrail'e büyük şok!
Açık açık tehdit etmişti... İsrail'e büyük şok!

Açık açık tehdit etmişti... İsrail'e büyük şok!

Başakşehir’deki sanayi sitesinde korkunç cinayet
Başakşehir’deki sanayi sitesinde korkunç cinayet

Başakşehir’deki sanayi sitesinde korkunç cinayet
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.