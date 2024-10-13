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  • Fatih'teki İkbal Uzuner cinayetine ilişkin katil Semih Çelik'in bilgisayarında kafaları karıştıran detay!
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Fatih'teki İkbal Uzuner cinayetine ilişkin katil Semih Çelik'in bilgisayarında kafaları karıştıran detay!

Fatih Edirnekapı surlarında 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i katleden katil Semih Çelik'in bilgisayarında kafaları karıştıran bir detay ortaya çıktı. Devam eden soruşturmada incelemeye alınan bilgisayarda geçen yıl çekilen video dışındaki tüm verilerin silinmiş olduğu belirlendi.

AA13 Ekim 2024 Pazar 15:53 - Güncelleme:
Fatih'teki İkbal Uzuner cinayetine ilişkin katil Semih Çelik'in bilgisayarında kafaları karıştıran detay!
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Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor.

İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu ise henüz açılamadı.

TÜM VERİLER SİLİNMİŞ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekle ilgili detayları konuştuğu video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan ve Fatih'te 4 Ekim'de 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlamıştı.

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