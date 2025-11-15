İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2025 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fatih'teki otel faciası sonrası sıkı önlem: Misafirler güvenli otellere yerleştirildi
Güncel

Fatih'teki otel faciası sonrası sıkı önlem: Misafirler güvenli otellere yerleştirildi

Fatih'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve iki çocuğunun kaldığı otelde polis incelemesi sona erdi. Otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yerleştirildi.

AA15 Kasım 2025 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Fatih'teki otel faciası sonrası sıkı önlem: Misafirler güvenli otellere yerleştirildi
ABONE OL

Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı.

Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürdü.

Otelde konaklayan müşteriler ise farklı otellere yönlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne dün hayatını kaybederken, babanın tedavisi sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bugün bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.