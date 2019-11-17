Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A. , Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.