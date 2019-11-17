Fatih'teki 'kanlı infaz'a ilişkin yeni gelişme: Tutuklandılar

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Fatih'teki Uygur Türkü Saimaiti Aierken cinayetine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Fatih'te Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Uygur Türkü Saimaiti Aierken'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 10 Kasım'da Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerindeki bir otelin önündeki çay bahçesinde Aierken'in silahla vurularak öldürülmesine ilişkin Suriye'ye kaçmaya çalışırken Adana'da gözaltına alınan Kırgızistanlı Hüseyin A. , Abdullah E. ile Suriyeli Ali I. ile İstanbul'da yakalanan şüpheli Normakhamat A. emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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