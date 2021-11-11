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Güncel

Fatma, ikizlerini göremeden koronavirüsten hayatını kaybetti

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 8 aylık hamile Fatma Doğan (29), entübe edilmeden önce biri kız, ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkizlerini göremeden entübe edilen Doğan, yapılan bütün müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

DHA11 Kasım 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:00
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Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyünde yaşayan 2 çocuk annesi ve 8 aylık hamile Fatma Doğan, yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalandı. Durumu kötüleşince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, burada tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Doğan'ın biri kız biri erkek, ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkizler yeni doğan servisinde kuvöze konulurken, entübe edilen Doğan, dün yaşaını yitirdi. Doğan'ın ölümü büyük üzüntüye neden olurken, ikizlerden kız olanına annesinin adı verildi. İkizler aileye teslim edilirken, yeni doğan bebeklerini görmeden hayatını kaybeden Fatma Doğan, Demirlipınar köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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