Fatma Uyanık davasında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son durum ne?

Fatma Uyanık davasında son dakika gelişmesi az önce Müge Anlı canlı yayınında geldi. Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde son durum ne? sorusunun yanıtı tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Fatma Uyanık davasında iki duruşma geride kaldı. Fatma Uyanık'ın 2. duruşmasında Vahap Varlı'nın babası tutuksuz olarak, Vahap Varlı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi. Fatma Uyanık davasında 3. duruşma 18 Aralık'ta görülecek. Fatma Uyanık davasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

FATMA UYANIK DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!

Fatma Uyanık davasında iki duruşma geride kaldı. Fatma Uyanık'ın 2. duruşmasında Vahap Varlı'nın babası tutuksuz olarak, Vahap Varlı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi. Fatma Uyanık davasında 3. duruşma 18 Aralık'ta görülecek.

MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.

1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?

Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı, aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini belirtti. Edinen bilgilere göre zanlı, Uyanık'a ait cesedin yerini henüz söylemedi.