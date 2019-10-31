Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Uyanık olayı hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Fatma Uyanık davasında son durum ne? Müge Anlı Fatma Uyanık cinayetinde yeni gelişme var mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Fatma Uyanık davasında ilk duruşma gerçekleştirildi. 15 saat süren duruşmanın ardından tutuklu sanık Vahap Varlı ifadesini değiştirdi. Sanık Vahap Varlı sorguda arabaya aldığını kabul etti, mahkemede reddetti. Fatma Uyanık davasında 2. duruşma bugün gerçekleştilecek. Fatma Uyanık davasında son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

FATMA UYANIK DAVASINDA SON DURUM NE?

Fatma Uyanık davasında son dakika açıklamaları gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacak. Fatma Uyanık davasında 2. duruşma bugün görülecek.

VAHAP VARLI TUTUKLANDI MI?

Vahap Varlı ve babasıdnın tutukluluk hali devam ediyor.

MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR?

Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.

1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.

FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?

Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı, aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini belirtti. Edinen bilgilere göre zanlı, Uyanık'a ait cesedin yerini henüz söylemedi.