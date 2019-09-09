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Fatma Uyanık olayı Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? Vahap Varlı tutuklandı mı?

Fatma Uyanık olayı Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? Vahap Varlı tutuklandı mı? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Uyanık olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Fatma Uyanık olayında ilk duruşma gerçekleştirildi. 15 saat süren duruşmanın ardından Vahap Varlı tutuklandı mı? Fatma Uyanık olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Uyanık olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Fatma Uyanık olayı Müge Anlı son dakika gelişmesi var mı? Vahap Varlı tutuklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Fatma Uyanık olayında ilk duruşma gerçekleştirildi. 15 saat süren duruşmanın ardından duruşmada yaşananlar merak ediliyor. Fatma Uyanık olayı Müge Anlı son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
FATMA UYANIK OLAYI MÜGE ANLI SON DAKİKA GELİŞMESİ VAR MI?
Fatma Uyanık davasında ilk duruşma gerçekleştirildi. 15 saat süren duruşmanın ardından tutuklu sanoık Vahap Varlı ifadesini değiştirdi. Sanık Vahap Var lı sorguda arabaya aldığını kabul etti, mahkemede reddetti. 
 
VAHAP VARLI TUTUKLANDI MI?
Vahap Varlı ve babasıdnın tutukluluk hali devam ediyor. 
 

 

 
MÜGE ANLI FATMA UYANIK OLAYI NEDİR? 
Müge Anlı'da Fatma Uyanık olayı kan dondurdu. 31 yaşında Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Katrancık Yaylası'ndaki evinden annesinin yanına gitmek için çıkan ve bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Fatma Uyanık ile ilgili korkunç gerçek bugün Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıktı. Baş şüpheli olarak gözaltına alınan şahıs her şeyi bir bir itiraf etti.
 
1 buçuk yıl sonra Karaman Sarıveliler'e yeni atanan savcı, rafa kaldırılan dosyayı yeniden açtı. 72 saat süren sorgunun sonucunda Fatma Uyanık ile ilgili iki şüpheli savcıya ifade verdi ve kan donduran gerçekleri tek tek itiraf ettiler. Fatma Uyanık olayında birinci şüpheli isim ve babası tutuklandı. Adliyede Fatma Uyanık'ın abisi ile zanlılar arasında gerginlik yaşandı.
 
FATMA UYANIK'IN CESEDİ NEREDE?
Saatler süren yargılama maratonunun ardından iddiaların odağındaki bir numaralı şüpheli olay günü Fatma Uyanık ile olan bağlantısını kabul etti. Zanlı, aracın kasasında seyahat eden 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın yerinde olmadığını fark edip yoluna devam ettiğini belirtti. Edinen bilgilere göre zanlı, Uyanık'a ait cesedin yerini henüz söylemedi.

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