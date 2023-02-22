Fay hattı yakınında bulunan Kahramanmaraş'ın Tevvekkelli Mahallesi'nde 37 ev yıkıldı

Çoğunluğu tek katlı müstakil evlerden oluşan 300'e yakın hanenin bulunduğu Tevekkelli'nin hemen yakınındaki arazide ve yolda, depremin ardından oluşan yüzey kırıkları ve derin yarıklar belirgin şekilde görülebiliyor.

Depremde mahalle camisi ile 37 ev, tamamen yıkıldı.

Mahalle meydanında çadırlar kurulurken depremzedeler, enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasını bekliyor.

- "KÖYÜMÜZ VİRAN OLDU"

Mahalle sakinlerinden 4 çocuk babası 54 yaşındaki Durdu Koyunlu, AA muhabirine, ilk deprem sırasında evde olduğunu, mahallelerinde 1 kişinin depremde hayatını kaybettiğini, birçok kişiyi de enkazdan çıkardıklarını söyledi.

Hasar oluşan evlere giremediklerini anlatan Koyunlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem sırasında bir figan koptu, ben uyanıktım. Depremin şiddetiyle evler yerle bir oldu, köyümüz viran oldu. Kış, yağmur vardı dışarıda. Elektrikler gitti, göz gözü görmüyordu. Devrilen sobalar nedeniyle yanan evlerimiz oldu. Enkaz altında kalanlar bağırıyordu. Eş dost koşup enkaz altında kalanlar çıkarıldı. Bir ölümüz var, yaralılarımız var."

Fay hattının evinin 100 metre yakınından geçtiğini ve depremi daha çok hissettiğini söyleyen Koyunlu, "İlk ben hissettim. Geçmiş dönemlerde de mesela yazın çok deprem oldu, 'Gelip geçer' dedik ama o geçmedi. Allah bir daha böyle felaketi kimsenin başına vermesin. Milletimiz, devletimiz yardım etti. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Depremden üç gün önce, İngiltere'den köyüne gelen gurbetçi Hacı Palıt ise akrabalarından ölenlerin olduğunu ifade etti.

Çadırda kaldıklarını kaydeden Palıt, enkazın kaldırılmasını beklediğini söyledi.

- "YAZIN DA SÜREKLİ SALLANDIK VE GECELERİ DIŞARIDA YATTIK"

Depremi Kahramanmaraş merkezde hisseden mahalle sakinlerinden 59 yaşındaki Veli Çiftçi ise sömestir tatili için buradaki eve geldiklerini, depremden iki gün önce ise kente döndüklerini söyledi.

Depremden sağ kurtulduklarını, daha sonra da garajdan güçlükle çıkardığı aracıyla Tevekkelli'ye geldiğini anlatan Çiftçi, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, devletimizden umudumuz büyük. Evlerimiz yıkıldı. İnşallah bizlere bu konuda bir imkan verilir." diye konuştu.

Fay hattının üzerinde bulunduklarını dile getiren Çiftçi, "Geçen yıl yaz mevsiminde üç ay burada kaldık, sürekli sallandık ve geceleri dışarıda yattık. Köylü şu anda mağdur. Yaklaşık 40 ev yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.