İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fayton kundaklayıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanması ile ilgili olayda 5 tutuklama
Güncel

Fayton kundaklayıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanması ile ilgili olayda 5 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kundakladıkları faytonu söndürmek için dışarı çıkanların üzerine ateş açarak; Fikriye Silistireli'nin (38) ölümüne, 8 kişinin de yaralanmasına neden olan ve gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

DHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Fayton kundaklayıp, 1 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanması ile ilgili olayda 5 tutuklama
ABONE OL

Olay, 5 Temmuz Cuma günü saat 02.30 sıralarında Yalı Mahallesi 1671 Sokak'ta meydana geldi. Fikriye Silistireli ve ailesine ait fayton, iddiaya göre evlerinin yakınında park halindeyken husumetli oldukları kişilerce kundaklandı. Yanan faytonu görüp söndürmek için dışarı çıkanlara pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda Silistireli ve 8 yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan Fikriye Silistireli, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.G (22), E.C (20), G.A.D (19), C.G (24) ve Ş.G.'yi (17) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de tutuklandı.

- OLAY

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde önceki gece kundaklanan faytonu söndürmeye çalışanlara pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Fikriye S. ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.

Polis ekipleri olaya ilişkin husumetli oldukları iddia edilen 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

  • kundaklama
  • oğun
  • silaholuşturma
  • yananfayton
  • ögrencitä
  • adlivesevk
  • tutuklama
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.