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Fazıl Say'ın babası Ahmet Say'dan oğluna destek: Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır

Ünlü Piyanist Fazıl Say’ın müzik eleştirmeni babası Ahmet Say, oğlunun Ankara'daki konserinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet etmesini destekledi. Ahmet Say, 'Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur.” dedi.

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Ankara'daki konserine Başkan Erdoğan'ı davet etmesinin ardından çeşitli kesimler tarafından çirkin bir şekilde lince uğrayan Fazıl Say'a babasından destek geldi. Fazıl Say'ın müzik eleştirmeni babası Ahmet Say, oğlunun Başkan Erdoğan'ı konserine davet etmesini desteklediğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur." dedi.
 

"CUMHURBAŞKANIMIZ TÜRKİYE'NİN CUMHURBAŞKANIDIR"

Ahmet Say açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Her zaman barıştan yana olmuşumdur ve kim olursa olsun, barışı savunuyorsa ben ondan yanayım. Fazıl olduğu için değil. Tabii ki Fazıl'ın burada barışı savunması, barışçıl bir tutumda olması, barışçıl bir tavır sergilemesi beni mutlu ediyor. Ben ülkemizde durup dururken karşıtlığın, karşıt görüşte olmanın yersiz olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Cumhurbaşkanıdır, kimse onu küçümseyemez. Türkiye ne kadar barışçıl bir atmosferde olursa insanlar o kadar rahat olur."

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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