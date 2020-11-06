İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Kasım 2020 Cuma / 20 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4511
  • EURO
    10,0129
  • ALTIN
    527.374
  • BIST100
    1180.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Fazla yolcu alan minibüs şoföründen ilginç savunma: Ben almadım onlar bindi
Güncel

Fazla yolcu alan minibüs şoföründen ilginç savunma: Ben almadım onlar bindi

İstanbul Başakşehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste fazladan 8 yolcu olduğu belirlendi. Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, 'Ben almadım onlar bindi' dedi.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 09:59 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 09:59
ABONE OL

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu toplu taşıma araçları üzerinde denetim yaptı. Atatürk Bulvarı üzerinde otobüs ve minibüsleri durduran polis ekipleri, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Durdurulan bir minibüste fazladan 8 fazla yolcu olduğu görüldü. Sürücüye pandemi tedbirlerine uymadığı için para cezası kesildi.

"BEN ALMADIM ONLAR BİNDİ"

Fazla yolcu taşıdığı için kendisine ceza yazılan şoför, kendisini çeken kamerayı elinle kapatmaya çalıştı. Neden fazla yolcu aldığı sorulan sürücü, "Ben almadım onlar bindi" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.