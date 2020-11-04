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FBI, gizemli 'evde kalın' çağrılarını araştırıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), seçmenleri arayarak 'güvende olun, evde kalın' mesajı bırakan otomatik aramalarla ilgili soruşturma başlattı.

AA04 Kasım 2020 Çarşamba 12:25 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:25
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ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir yetkili, seçmenleri oy kullanmaktan caydırmayı amaçlayan "Bu sadece bir test çağrısıdır. Evde kalma zamanı. Güvende olun, evde kalın." mesajlı otomatik aramalarla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bu tip otomatik aramaların her seçimde olabileceğini belirten yetkili, seçmenlere sakin olmaları çağrısında bulunarak, FBI'ın konuyla ilgili araştırmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kansas'ta yaşayan Dan Doughty salı sabahı robotik bir kadın sesinden gelen çağrıyı aldığını belirterek, bunun seçmeni oy vermekten caydırmayla ilgili olduğunu düşündüğünü ifade etti.

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