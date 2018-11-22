FBI ve Samsun Siber polisinin Darknet operasyonu: 1 gözaltı Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada Darknet ve Deepweb gibi karanlık internet olarak adlandırılan sanal dünyada işlenen suçlardan çocuk istismarı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.