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Feci kaza: 2 araca ve direğe çarparak durabildi

Bursa'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki 2 araca çarptı, ardından elektrik direğine vurarak durabildi.

IHA15 Eylül 2023 Cuma 07:06 - Güncelleme:
Feci kaza: 2 araca ve direğe çarparak durabildi
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Kaza, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APV 103 plakalı araç sürücüsü Ceylan D., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran 16 BBV 989 plakalı araca ve 16 EA 956 plakalı araca çarptıktan sonra elektrik direğine vurarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği seyir halinde olan 16 ARL 678 plakalı aracın üzerine düştü. Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ceylan D. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"YOLDA GİDERKEN ARACIMA ELEKTRİK DİREĞİ DÜŞTÜ"

Kaza sonrası aracının üzerine elektrik direği düşen Ali A. "Bayan sürücü önümde hızlı bir şekilde seyir halindeydi. Şerit değiştirerek ilerliyordu. Orta şeritten sağ şeride hızlı bir şekilde geçti. Park halindeki araçlara daha sonrasında elektrik direğine vurdu. Ben arkasındaydım, elektrik direği benim aracımın üzerine düştü" diye konuştu.

"DAHA 1500 KİLOMETREDE"

Park halindeki aracı ağır hasar alan Selim Ü. ise "Gece aracımı buraya park ettim. Aracım daha bin 500 kilometredeydi. Nisan ayında almıştım. Evde yatarken polis memuru arayarak uyandırdı. Böyle bir olayın başıma geleceğini az çok tahmin edebiliyordum. Böyle olayları görüp duyuyorduk. Bundan 5 ay önce yine burada bulunan bir araca çarpmışlardı. Buraya bir bariyer yapılması lazım. Buradan çocuk veya bir vatandaş geçiyor olabilirdi. Ben ve çocuklarım aracın içinde olabilirdik. Böyle atlattık, Allah korudu" ifadelerini kullandı.

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