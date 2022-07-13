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Sinop'ta feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Sinop'ta, yakınlarının düğününden dönenlerin bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:55 - Güncelleme:
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Murat Kiriş'in kullandığı 52 RE 273 plakalı otomobil, Boyabat ilçesi Çakıroğlu mevkisinde karşı yönde gelen sürücüsü tespit edilemeyen 34 YK 8503 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Can, Hasan Ağıl ile Ersin ve Şerif Al yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Boyabat ilçesinde bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Saraydüzü ilçesine gittikleri öğrenildi.

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