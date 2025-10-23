İSTANBUL 22°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

Feci kaza! Bir partinin genel başkan yardımcısı da yaralandı

Çorum'da işçileri taşıyan kamyonetle, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in de içinde bulunduğu minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

23 Ekim 2025 Perşembe 07:01
Feci kaza! Bir partinin genel başkan yardımcısı da yaralandı
Çorum-Sungurlu kara yolu Koparan mevkisinde Fuat Y. idaresindeki 34 KEA 998 plakalı kamyonet ile Ahmet H. yönetimindeki 26 SK 913 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ile minibüs karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin, Yüksel G. ve Celil Y. ile kamyonette bulunan işçiler Zülküf I. ve Ceyhun Emre K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Çetin'in bacağında kırık bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Çorum-Sungurlu kara yolunun Çorum istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

