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Feci kaza! Pikap ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Batman'da pikap ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Ağustos 2024 Salı 23:04 - Güncelleme:
Feci kaza! Pikap ile tır çarpıştı: Çok sayıda ölü var
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Medeni İba yönetimindeki 06 FC 6240 plakalı pikap, Batman Kozluk kara yolu Samanyolu köyü mevkisinde Mehmet Şirin A'nın kullandığı 23 BF 009 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Medeni İba (52) ile pikapta bulunan eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) olay yerinde yaşamını yitirdi. Özel bir araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün kızı Nesliha İba (18) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı.

Cenazeler, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı kırsal Köprülübağ Mahallesi mezarlığına getirilerek, gözyaşları içerisinde yan yana toprağa verildi.

- DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Kazada, yaşamını yitirenlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün yapılması planlanan Fatma İba'nın düğününe katılmak için yola çıktıkları, Medeni İba'nın gelinin babası, Remziye İba'nın annesi, Nesliha İba'nın kız kardeşi, Mensure Güler'in de halası olduğu öğrenildi.

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