Feci kaza! Trenin geçtiği köprü çöktü
Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağından korkuluyor. Bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi
Bangladeş'in Sylhet şehrinde üstünden tren geçen bir köprü çöktü, nehre düşen trende yüzlerce can kaybı olacağından korkuluyor. Bölgeye çok sayıda ambulans, kurtarma ekibi ve güvenlik gücü sevk edildi
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