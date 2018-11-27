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Feci kazada ölen uzman çavuşun ters istikamette gittiği görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde otomobiliyle ters şeritte seyir halindeyken tırın altında kalan uzman çavuşun, aracıyla ters şeritte gitme görüntüleri ortaya çıktı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre kaza Kayıkçılar mevki'inde meydana geldi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komanda Tugay Komutan Yardımcılığında görevli Piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay idaresindeki  74 AC 370 plakalı otomobilin ters şeritte seyir halinde iken kendi yolunda seyreden Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Uzman Çavuş Erhan Adaşbay‘ın hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili başlattığı soruşturmada uzman çavuşun aracıyla ters şeritte gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Karayolunu görüntüleyen güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde Erhan Adaşbay'ın aracıyla ilerlediği görülüyor.

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