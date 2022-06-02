Feci olay! Aniden yanına gelip bıçakladı

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Yel değirmeni Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında oturan motosiklet tamircisi Ercan Öztürk, aniden yaya olarak yanına yaklaşan Metin K. isimli şahıs tarafından göğsünden bıçaklandı.

Ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan saldırgan Metin K. ise 30 dakika içinde Asayiş Büro ekibi tarafından yakalandı.

Ercan Öztürk ile Metin K.'nin önceki gün aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Metin K.'nin suç dosyalarının bulunduğu öğrenildi.