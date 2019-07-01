29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7361
  • 6,515
  • 256.741
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Feci olay! Asansörde sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de, pazaryerindeki asansörün kabininde sıkışan Afganistan uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde bulunan asansörün yanına gelen yabancı uyruklu çocuklar, iddiaya göre, asansörle oynamaya başladı.

Çocuklardan birinin içinde bulunduğu sırada kapısı açık olan asansör hareket etti. Asansörün içindeki çocuk panikle dışarı çıkmak isterken asansörün iç paneli ile duvar arasına sıkıştı.

Diğer çocukların bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Pazar yerine sevk edilen itfaiye ekibi, 10 yaşlarında ve Afganistan uyruklu olduğu belirlenen çocuğu, bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekibinin öldüğünü belirlediği çocuğun cenazesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, çocuğun kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Güney Kıbrıs´ta Türklere linç girişimi! Rum polisi sadece izledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

Başkan Erdoğan: 2019 yılında bunu imzalamak istiyoruz

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

'Plastik mermi' iddialarına yalanlama

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Cesur kaptan Avrupa'yı birbirine düşürdü

Bilimler tarihinin zirvesi

Bilimler tarihinin zirvesi

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

Macron'un yüzüne söyledi: Sen konuşamazsın

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

İmar Barışında başvuru tarihi uzatıldı

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası alay konusu oldu

DSP'de istifa depremi

DSP'de istifa depremi
 

POPÜLER HABERLER

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

Ivanka Trump´ın liderlerle konuşma çabası sosyal medyada alay konusu oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA