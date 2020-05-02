Feci olay! Balık avlarken gölete düşüp boğuldu

AA 02 Mayıs 2020 Cumartesi 07:36 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 07:36

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi Uzunbağ mevkisinde 2 arkadaşıyla balık avlayan Abdullah Ardıç (35) gölete düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Bölgede yapılan aramanın ardından su altı timince göletten çıkartılan Ardıç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.