Fed faizi sabit tuttu
ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu
ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 2.50 seviyesinde tuttu. Buna göre federal fonlama oranı yüzde 2.25 - yüzde 2.50 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.
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