Fehlinger'in anket şaşkınlığı! Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e fark attı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürerken Avusturyalı iktisatçı Guenter Fehlinger'in sosyal medya hesabından yaptığı anket sonucu dikkat çekti.

Türkiye'ye karşı NATO üyeliği konusunda İsveç ve Finlandiya'yı koyan Fehlinger, "Senin için kim daha önemli?" sorusunu yöneltti.



Avusturyalı ismin düzenlediği ankete katılanlar yüzde 88 gibi bir oranla Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti. Ankette İsveç ve Finlandiya'yı seçenlerin oranı ise yüzde 12 gibi düşük rakamda kaldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (İSVEÇ) NATO'YA ÜYELİK KONUSUNDA BİZDEN HAYIRHAHLIK BEKLEMESİN



İslam dininin, Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok husumetin, saldırının, alçaklığın hedefi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, "Üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu, İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. İsveç yönetiminin bizlere kalkıp hak ve özgürlükten hiç bahsetmesine gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz.



"NATO KONUSUNDA HERHANGİ BİR DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ"



Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eyleminin, asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işareti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada 'Hah bak, işte biz Müslümanlara ne yaptık?' diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik, terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız, ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey, böyle bir desteği bizden beklemeyin.