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Felaket geliyor!

Türkiye’nin en çok yağış alan illerinden Rize’de köy ve mahalleler heyelan riskiyle karşı karşıya. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların oluştuğu Topluca Köyü’ndeki vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.  

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Çamlıhemşin Topluca Köyü’nde ilk toprak kayması 1999 yılında yaşandı. Köyde, sağlık ocağı, yol ve tarım arazileri ile evlerin yer aldığı Merkez Mahallesi’nde kaymalar bu güne kadar devam etti. Köy yolunda yaşanan çökmelere karşı kamyonlarla hafriyat dökerek dolgu ile önlem almaya çalışan vatandaşlar arazideki kaymaların önüne geçemiyor. Köyde yapılan jeolojik incelemede arazilerin altından akan suyun heyelana yol açtığı belirlendi. Yol ve tarım arazilerinde yarıkların oluştuğu köydeki evlerinde korkuyla yaşayan vatandaşlar detaylı jeolojik araştırmalar yapılarak tehlikenin boyutunun ortaya çıkarılması ve tedbir alınmasını istiyor. 

BASTIĞIM YER ÇÖKÜYOR

Fatma Kesti, gece uyurken evin yıkılma korkusundan dolayı kıyafetleriyle yattığını belirterek, “Evimde 4-5 yıldır geceleri uyumaya korkuyorum. Dilekçe verdim. Rize’den ekip geldi ama burası ne olacak bilmiyoruz. Tarlalar, evlerin etrafları çöktü. Kendi kudretimle bir şey yapamıyorum. Tarlalarımı işlemeye korkuyorum. Bastığım yer çöküyor” diye konuştu. Yavuz Günay ise Ağustos ayında burada bir sondaj yapıldı. Sondaj yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize ‘aşağıdan büyük bir su geçiyor’ dediler. Sorun büyük. Köyde önlem alınmasını istiyoruz ifadelerini kullandı. 

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