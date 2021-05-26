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Felaketten dönüldü! 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil direğe çarpıp iki parçaya ayrıldı

Muğla'da 16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada, sürücü ile yanındaki arkadaşı yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:39
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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ortaca- Dalyan kara yolunda meydana geldi. Ortaca'dan Dalyan Mmahallesi yönüne seyir halinde olan 42 B 0838 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kemaliye Mahallesi'nde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil kaldırımdaki beton elektrik direğine çarpıp, iki parçaya ayrıldı. Kazada ehliyetsiz otomobil sürücüsü M.G. ve arkadaşı A.A. (16) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Ortaca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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