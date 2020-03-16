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Felaketten dönüldü! İstinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Sivas'ta yağmur nedeniyle istinat duvarı evin bahçesine yıkıldı. Evin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

DHA16 Mart 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 13:58
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Olay, saat 11.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. M.C'ye ait boş müstakil evin istinat duvarı yağışlar nedeniyle yıkıldı. Duvardaki taş ve toprak, evin bahçesine doldu. Gürültüyü duyup olay yerine gelenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler emniyet şeridi çekerek güvenlik tedbiri alırken evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Mahallede oyun oynadıkları sırada çökmenin olduğunu söyleyen Abdullah Emir (11), "Çöküş anının sesini duydum daha sonra buraya geldim. Zaten burayla kimse ilgilenmiyor. Biz daha önce de burada oyun oynarken duvarın betonları dökülüyordu" dedi.

Mahalle sakini Menşure Canikli ise, "Buranın her tarafı uçuyor. İçerisi de iyi değildi. Buraya kaldırım döşenmedi. Yağmur suları da hep eve doğru gidiyordu. Zaten uçacaktı" diye konuştu.

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