İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9478
  • EURO
    6,5625
  • ALTIN
    297.647
  • BIST100
    121566
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı
Güncel

Van'da hastane girişindeki çatı çöktü: 9 yaralı

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişindeki camekanlı bölümün çatısı, düşen kar kütleleri nedeniyle çöktü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı.

DHA24.01.2020  14:46 - Güncelleme: 24.01.2020  14:46

Olay, saat 12.30 sıralarında Edremit ilçesindeki Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümü girişinde meydana geldi. Hastane binasının çatısında biriken kar kütleleri bir anda poliklinik girişindeki camekanlı çatı bölümünün üzerine düştü. Olayda 7'si hafif, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastane personeli tarafından acil servise kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hastanenin giriş bölümünde güvenlik tedbiri aldı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, can kaybının olmadığını belirterek, "Saat 12.30 civarında aşırı kar yağışı nedeniyle bir çökme olayı gerçekleşti. Bu olayda tüm kurumlarımızla beraber zamanında müdahale edildi. Şu anda 7 vatandaşımız hafif yaralı, diğer 2 vatandaşımız da camın atında kaldıkları için kafalarında yaralanma var. Bu iki vatandaşımızı servise yatırdık. Bunların şu anda ağır bir durumu yok. Ancak takip etmemiz gerekiyor. Yaralı diğer 7 vatandaşımızdan biri de güvenlik elemanımız. O da yaralıları kurtarırken eli yaralandı. Yaralılardan 7'si taburcu edilebilir durumda. Şu anda ağır yaralı herhangi bir hastamız yok. Herhangi bir paniğe, herhangi bir acil afet durumuna gerek yok. Şu anda emniyet ekipleri de gerekli tedbiri aldı. İkinci bir olayın önüne böylelikle geçilmiş olundu. Dünden bu yana aşırı bir kar yağışı var. Olayı çökme olabilecek yerlerde önlemlerimizi aldık" dedi.

Bakan Koca duyurdu: '24 saat nöbet' uygulaması devrede

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!
ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

ABD'li Pence neye uğradığını şaşırdı!

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.